У Чернівецькій області коронавірусом заразилися три священники

У Чернівецькій області на коронавірус Covid-19 виявили у трьох священників. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Загалом в області за добу підтверджено 25 нових випадків захворювання.

"Чернівецький лабораторний центр здійснив обробку чергових зразків аналізів і повідомив нам щойно про те, що виявлено 25 нових випадків зараження. В першу чергу йдеться про Чернівці та Хотин, де виявлено по п'ять випадків. Решта 15 випадків розподіляються по різних районах області. Серед нововиявлених інфікованих на Буковині є троє священнослужителів", - розповів Осачук.

Таким чином, загалом коронавірусом інфіковані 273 мешканці Чернівецької області.

Голова Чернівецької ОДА підтвердив інформацію про п'ять нових випадків одужання від коронавірусної інфекції в облаті. Загалом вилікувалися 16 осіб.

Окремо Осачук повідомив, що одним із джерел масового зараження став похорон в одному із сіл Чернівецької області.

"Можемо з тривогою говорити про те, що в одному із сіл нашої області таким вогнищем, яке спалахнуло цією інфекцією, став велелюднийпохорон. Після спільного відвідування цієї процесії маємо велику кількість інфікованих", - зазначив Осачук.

Нагадаємо, у Тернопільській області помер священник, у якого першим у Тернопільській області лабораторно підтвердили коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 7 квітня, в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19. З них 143 були виявлені за минулу добу 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.