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У Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус перевищила 13 тисяч

Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області протягом суботи зафіксували 125 випадків інфікування COVID-19. Всього в області вже 13 042 хворих.

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Про це у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

За останню добу було зафіксовано 125 випадків хвороби, 47 осіб одужало. Всього з початку епідемії вилыкувався 7 561 пацієнт.

Чернівецький обласний центр дослідив 470 зразків за добу.

Нагадаємо, відповідно до нового поділу України на карантинні зони, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з "червоної зони".

В Україні вже третій день поспіль фіксують понад 3200 нових випадків коронавірусної хвороби. Від COVID-19 померли 48 людей, а загальне число жертв хвороби становить 3516 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19. За загальною кількістю виявлених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.

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