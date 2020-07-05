У Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 перевищила п’ять тисяч

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Чернівецькій області 4 липня підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19

Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у п’ять тисяч. Станом на 4 липня загальна чисельність інфікованих в регіоні складає 5002 людей.



Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.



За його словами, 4 липня в області підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19. Усього лабораторний центр за добу опрацював 282 зразки.



Також зазначається, що від коронавірусу в суботу одужали 39 осіб.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.

За минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Раніше МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією.

За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

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Автор: Надія Собенко