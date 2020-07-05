ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 перевищила п’ять тисяч

Новини » Коронавірус     05.07.2020 - 03:12
У Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 перевищила п’ять тисяч
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Чернівецькій області 4 липня підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19

Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у п’ять тисяч. Станом на 4 липня загальна чисельність інфікованих в регіоні складає 5002 людей.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, 4 липня в області підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19. Усього лабораторний центр за добу опрацював 282 зразки.

Також зазначається, що від коронавірусу в суботу одужали 39 осіб.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.

За минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Раніше МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією.

За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся