В Черновицкой области госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновицкую область на протяжении суток будет доставлено тест-систему для диагностики СОVID-19

В Черновицкой области госпитализировали двух человек с подозрением на заболевание новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной государственной администрации.

Сообщается, что с подозрением на коронавирус в областной клинической больнице в течение дня 12 марта госпитализировано 2 человека.

"Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Буковине официально подтвержден только 1 случай инфицирования коронавирусом. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается.

"В Черновицкую область на протяжении суток будет доставлено тест-систему для диагностики СОVID-19 немецкого производства", - сообщает Черновицкая ОГА.

Состоялась встреча со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Ее специалисты интересовались, какие мероприятия проводят, чтобы предотвратить распространение коронавируса в области.

В настоящее время введено в практику публичных отчетов об использовании средств, выделенных на противодействие коронавируса.

Напомним, в Казатине Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина, в начале марта прибыл в Украину из Германии. Сообщается, что мужчина длительное время проживает в Баварии, откуда 1 марта прибыл в Украину. 9 марта он почувствовал ухудшение здоровья, однако обратился к врачам только 12 марта, после значительного ухудшения самочувствия.

Отметим, с 12 марта в Украине начал действовать карантин во всех областях из-за распространения коронавируса в мире. В частности, запрещено проведение мероприятий с участием более 200 человек, закрыты учебные заведения и отменены авиасообщение с некоторыми странами. При этом по состоянию на 12 марта в Украине официально подтверждены лишь три случая коронавируса.