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В Чернівецькій області вже понад 8 тисяч заражених коронавірусом

Чернівці , Вівторок 18 серпня 2020 23:40
В Чернівецькій області вже понад 8 тисяч заражених коронавірусом
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За останню добу 154 нові випадки

В Чернівецькій області, станом на вечір 18 серпня, зафіксовано 8108 хворих на коронавірус. Із них 154 випадки зафіксовані за останню добу.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Він зазначив, що в області від COVID-19 померли вже майже 250 людей.

"У боротьбі з коронавірусом ми вже втратили 243 буковинців. Чи достатня це цифра, аби зрозуміти серйозність ситуації? Судячи із щоденних високих показників захворюваності - ні", - зазначив Осачук.

Також він додав, що хворобу здолали вже 5649 жителів області з початку пандемії коронавіруса у березні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 1 616 людей.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

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