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У Чернівецькій облраді проводять обшуки

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 14:35
У Чернівецькій облраді проводять обшуки
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Обшуки проводяться в кабінеті голови облради, начальника юрвідділу і керуючого справами ради

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки в Чернівецькій обласній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення UA:Буковина Facebook.

Як повідомляється, в кабінеті голови облради Івана Мунтяна також проводили обшуки.

Детективи НАБУ обшукують кабінети обласної ради, зокрема, кабінет начальника юридичного відділу, кабінет керуючого справами облради.

Голови облради Івана Мунтяна у своєму кабінеті немає.

Керуючий справами Чернівецької обласної ради Микола Борець каже, що не знає, де знаходиться голова обласної ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня детективи НАБУ проводили обшуки на території АТ "Криворізька теплоцентраль". В ході обшуку детективи оглянули кабінет директора, приміщення, де працюють IT-фахівці, а також бухгалтерію і виробничий відділ.

Пізніше в НАБУ підтвердили обшуки на підприємстві. Обшуки проводили у зв'язку з підозрами у розкраданні державних коштів.

Крім того, 28 серпня детективи НАБУ проводили обшуки в Харківській області за місцем проживання окремих посадових осіб підприємства "Гутянское лісове господарство" та комерційних компаній.

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