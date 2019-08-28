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НАБУ проводить обшуки на лісгоспах в Харківській області

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 17:50
НАБУ проводить обшуки на лісгоспах в Харківській області
Ілюстративне фото (facebook.com/UA.National.Police)

Обшукують будинки посадових осіб одного з лісгоспів

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Харківській області за місцем проживання окремих посадових осіб підприємства "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що обшуки відбуваються в рамках розслідування можливих зловживань при продажу деревини. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Також зазначається, що під час обшуку житла одного з представників підприємства, детективи бюро викликали поліцію, оскільки власник житла надавав протидію. Надалі його дії кваліфікує поліція.

В НАБУ повідомили, що ведуть розслідування у цій справі з лютого 2019 року.

Нагадаємо, 19 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що за результатами експертизи, незаконна вирубка лісу в Харківській області завдала збитків державі на 58,5 млн гривень. Після цього почалося слідство.

"З вересня 2018 року по червень 2019-го посадові особи лісових господарств Харківської області незаконно вирубали лісу на суму 58,5 мільйона гривень. Таку суму встановила судово-економічна експертиза, проведена за клопотанням Бюро. Вирубували переважно найбільш цінні породи деревини - дуб, клен, ясен та інші", - повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Нагадаємо, 28 серпня під час зйомки сюжету про можливе розкрадання лісу в Харківській області, на журналістів напали охоронці одного з місцевих лісопереробних підприємств. Вони побили одного з журналістів і намагалися забрати техніку.

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