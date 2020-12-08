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Чернов спростував інформацію про те, що готовий зайняти пост в МВС замість голови Харківської облради

Харків, Вівторок 08 грудня 2020 12:56
Чернов спростував інформацію про те, що готовий зайняти пост в МВС замість голови Харківської облради
Фото: Сергій Чернов (oblrada.kharkov.ua)
Автор: РБК-Україна

Діючий голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, якого партія-переможець місцевих виборів-2020 "Блок Кернеса - Успішний Харків", знову висунула на цей пост, спростував чутки про те, що готовий відмовитися від облради в обмін на іншу посадову позицію.

Про це він заявив у коментарях місцевим виданням, передають "Українські новини".

За його словами, напередодні першої сесії Харківської облради стали множитися домисли про кулуарні домовленості щодо того, хто очолить цей орган місцевого самоврядування. А також про гіпотетичну готовність Чернова зняти свою кандидатуру в обмін "на посаду першого заступника голови обласної ради, першого заступника голови облдержадміністрації, заступника Міністра внутрішніх справ ...".

"Ціную увагу до своєї скромної особи. Втім, мушу розчарувати любителів конструювати складні умоглядні комбінації і просити їх не використовувати моє ім'я та посаду для того, щоб створювати сенсацію на рівному місці. Вважаю за необхідне нагадати, що я йшов на вибори до обласної ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" і високо ціную підтримку виборців, які надали довіру мені й насамперед нашої політичної сили", - прокоментував ці припущення Чернов.

Як повідомляло РБК-Україна, в "Блоці Кернеса" також підтвердили, що не бачать на чолі Харківської облради нікого, крім Сергія Чернова, за якого проголосували і віддали свої підписи 43 члени обласної депутатської фракції 45 (всього у фракції 46 осіб, але Чернов за себе не голосував).

Нагадаємо, що "Блок Кернеса - Успішний Харків" є найбільшою фракцією в облраді, об'єднуючи 46 депутатів зі 120, тоді як у партії влади "Слуга народу" лише 17 мандатів.

Водночас на думку експертів, депутатів Харківської облради чиниться тиск, щоб замість Сергія Чернова від "Блоку Кернеса - Успішний Харків", головою став Артур Товмасян, депутат облради від "Слуги народу".

Тим часом партія "Слуга народу" офіційно висунула іншого кандидата - заступника голови ХОДА Тетяну Єгорову-Луценко.

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