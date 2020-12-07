"Блок Кернеса" підтримає на посаду голови Харківської облради Чернова

Фото: Сергій Чернов (з відкритих джерел)

На виборах голови Харківської обласної ради фракція "Блок Кернеса - Успішний Харків", яка за підсумками місцевих виборів отримала 46 депутатських мандатів, буде підтримувати тільки свого кандидата - Сергія Чернова, який обіймав цей пост до останнього часу.

Про це заявив Степан Масельський, депутат облради та кандидат від цієї ж фракції на посаду заступника голови в інтерв'ю "Українським новинам".

"Блок Кернеса - Успішний Харків" здобув більш ніж переконливу перемогу на виборах, ми висунули нашого кандидата в голови облради - вельмишановного мною Сергія Чернова. "За" проголосували 43 людини з 46, точніше з 45, оскільки сам Сергій Іванович не голосував. Це зафіксовано і скріплене підписами в протоколі засідання фракції від 17 листопада 2020 року. Тобто від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" є голоси тільки за Чернова, ми переконані, що це оптимальний варіант для регіону", - повідомив політик.

Масельський вважає, що персональний склад керівництва Харківської облради повинен відображати волевиявлення виборців.

"Я вважаю, що виборці зробили свій вибір, видали мандат довіри "Успішному Харкову", щоб Харківщина була успішною. Тому, якими б не були регіональні альянси між політичними силами, кадрові рішення повинні відображати волю народу. Буде дивно, якщо депутати приймуть рішення, що суперечить результатами виборів. Люди, виборці Харківщини, нас не зрозуміють", - підкреслив політик.

Масельський додав, що запропонована переможцями виборів розстановка сил надає реальну можливість досягти конкретних змін у регіоні. Депутат також заявив, що для себе особисто бачить тільки одну можливу конфігурацію присутності в керівництві облради.

"Я дав згоду працювати заступником Харківської облради тільки за умови, що буде головою Сергій Іванович... Я не буду маріонеткою або весільним генералом без повноважень ні в чиїй грі... Для мене немає великої різниці чи я буду займати керівну посаду чи ні. Нам в галузі потрібна стабільність і важливий порядок. У мене чітка особиста позиція - буду в будь-якому випадку працювати на благо жителів Харківщини", - констатував племінник першого губернатора Харківської області Степан Масельський.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ також повідомлялося, що "Блок Кернеса" буде голосувати тільки за свого кандидата в голови Харківської обласної ради Сергія Чернова.

Як відомо, за підсумками осінніх виборів до Харківської обласної ради пройшли 5 політичних сил: "Блок Кернеса - Успішний Харків" (46 депутатів), ОПЗЖ (29), "Слуга Народу" (17), Блок Світличної "Разом" (17) і "Європейська солідарність" (11).

Рішенням Харківської обласної територіальної виборчої комісії, першу сесію Харківської облради призначено на 11 грудня 2020 року.