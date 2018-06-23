УПЛ підтвердила зняття "Полтави" зі змагань

Організація ініціює процедуру визначення нового учасника

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) підтвердила зняття футбольного клубу "Полтава" зі змагань. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Керівництво ліги не розуміє, чому полтавці говорять про стадіон "Локомотив", як про домашній арені, адже у вищому дивізіоні вони повинні були грати на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського.

Тепер же УПЛ ініціює процедуру визначення нового учасника чемпіонату, який замінить полтавський клуб. Він буде обраний виконкомом ФФУ на основі пропозиції Прем'єр-ліги.

Раніше керівництво клубу "Полтава" оголосило про розпуск команди і надіслало в Федерацію футболу України (ФФУ) лист про зняття зі змагань. Президент полтавського клубу зазначив, що головна причина такого рішення - заборона федерації проводити матчі на стадіоні "Локомотив" у Полтаві.

"Для того, щоб реконструювати стадіоні "Локомотив" і підігнати під всі норми і вимоги, крім фінансових вкладень необхідно ще й час... Стадіон "Ворскла", на якому виступає однойменний полтавський клуб, не гарантує нам проведення всіх домашніх ігор", - пояснив президент полтавського клубу Леонід Соболєв.

Нагадаємо, минулого сезону ФФУ заборонила "Полтаві" приймати донецький "Шахтар" в рамках 1/4 фіналу Кубка України на стадіоні "Локомотив" через стан газону на арені.