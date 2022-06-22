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"Чорноморець" підсилився екс-оборонцем збірної України

Фото: Євген Селін (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Першим літнім новачком одеського "Чорноморця" став фланговий виконавець Євген Селін. Він покинув лави чернігівської "Десни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений оборонець перебрався до Одеси на правах вільного агента. "Моряки" уклали контракт із учасником Євро-2012 на два роки.

Попередній сезон Селін провів у "Десні". В активі оборонця 15 матчів в УПЛ. Ветеран приєднався до "Чорноморця" після відновлення тренувального процесу. Керманич одеситів Роман Григорчук залишився задоволений його кондиціями, тому Селін отримав контракт.

34-річний оборонець є вихованцем алчевської "Сталі". У різні роки також захищав кольори "Металіста", "Ворскли", київського "Динамо", грецьких "Платаніаса" й "Астераса", угорського МТК, кіпрського "Анортосіса".

У складі "Ворскли" Селін став бронзовим призером УПЛ 2012/13, а з "Динамо" здобув Кубок України 2013/14. У складі збірної України оборонець провів 15 поєдинків (1 гол). На домашньому Євро-2012 зіграв усі 3 матчі.

До слова, капітан "Динамо" Сидорчук може приєднатися до Реброва в чемпіонаті ОАЕ.

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Черноморец