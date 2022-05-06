У Чорному морі біля Зміїного горить російський фрегат

У Чорному морі горить російський фрегат, який знаходиться поблизу острова Зміїний. Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє авіація окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська" .

Видання не вказує назву і номер фрегата. Однак народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram , що горить фрегат "Адмірал Макаров" (номер 799).

За даними видання, вибух з подальшим горінням стався на борту російського фрегата проекту 11356Р типу "Буревісник".

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що серед втрат Росії на 6 травня числиться один новий корабель або катер.

13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по "Москві". Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.

За даними РНБО України, росіянам вдалося врятувати тільки 58 осіб з крейсера "Москва", в той час, як екіпаж становив 510 військових. При цьому в Міноборони РФ стверджують, що на кораблі в результаті пожежі загинула одна людина, ще 27 пропали безвісти.

Раніше прокуратура РФ відправила відповідь батькові матроса-строковика, який був членом екіпажу затонулого крейсера "Москва". Керівництво стверджує, що корабель не брав участі в так званій "спецоперації".

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