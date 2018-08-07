В Чорному морі розмінували затонувше судно часів Другої світової війни

Загалом з початку розмінування судна було витягнуто 1129 артснарядів

В Херсонській області скінчились роботи по розмінуванню судна з боєприпасами часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Починаючи з 16 червня 2018, група водолазно-саперних робітників аварійно-рятувального загону щодня піднімали на поверхню та знищували артилерійські снаряди.

З початку робіт по розмінуванню було піднято на поверхню 1129 одиниць артснарядів різних калібрів.

"Віддаючи данину героїзму, мужності та самопожертві моряків, присутні учасники імпровізованого мітингу взяли участь ще у одній церемонії - покладанні вінків на воду Ягорлицької затоки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, з початку бойових дій на Донбасі сапери розмінували майже 4 тис. га території. Загалом сапери знешкодили понад 196 тис. 930 вибухонебезпечних предметів.