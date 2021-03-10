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Кораблі НАТО вперше цього року зайшли в одеський порт

Новость на русском → Одеса, Середа 10 березня 2021 14:05
Кораблі НАТО вперше цього року зайшли в одеський порт Фото: корабель НАТО в порту Одеси (dumskaya.net)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 10 березня, кораблі НАТО вперше в 2021 році зайшли в порт Одеси. Зокрема, пришвартувалася друга протимінна група, яка складається з турецького, румунського та іспанського кораблів.

Про це пише місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що в порт Одеси зайшли турецьке командне судно, а також тральщики з Іспанії і Румунії. Крім того, очікується протокольна зустріч командного складу групи з командуванням Військово-морських сил України.

Нагадаємо, в лютому до Чорного моря заходили есмінці військово-морських сил США USS Porter і USS Donald Cook. Вони протягом 17 днів проводили спільні операції з союзниками і партнерами по НАТО: Україною, Румунією, Грузією і Туреччиною.

Також у лютому понад 700 військовослужбовців з шести країн НАТО прийняли участь у багатонаціональних навчаннях "Посейдон 21" на узбережжі Чорного моря. До навчань залучили 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівку з піротехнічним обладнанням і підводний робот, які використовували на морі, на суші і в повітрі. Навчання проводилися під командуванням Румунії.

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