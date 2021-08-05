У Чорному морі почалися військові навчання за участю України і НАТО

Навчання проходять в Чорному морі. Крім України в них беруть участь члени Північноатлантичний Альянсу - США, Болгарія, Румунія. Також у навчаннях задіяні військові Грузії та Азербайджану.

Під час навчальних маневрів військові об'єднаної міжнародної групи відпрацюють синхронізацію дій під водою.

Фото: в Україні почалися навчання Dive-2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Військовослужбовці проведуть парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів, відрепетирують надання першої медичної допомоги у разі виявлення кисневої хвороби, а також проведуть тренувальні операції підводного розмінування.