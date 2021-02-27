У Чорному морі розпочалися міжнародні навчання НАТО

Під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть використовуватися на морі, на суші і в повітрі.

Офіційне відкриття навчань відбулася 27 лютого в порту Констанца. Вони триватимуть до кінця наступного тижня.

Командування флоту в Констанці очолить заплановані навчальні заходи на морі, на суші і в повітрі, в яких будуть брати участь об'єднані сили і кошти з Болгарії, Франції, Греції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Румунії.

Сценарій навчань включає спільні послідовності дій по боротьбі з підводними погрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.