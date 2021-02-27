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У Чорному морі розпочалися міжнародні навчання НАТО

Автор: Олександр Білоус

Понад 700 військовослужбовців з шести країн НАТО візьмуть участь в багатонаціональних навчаннях "Посейдон 21". Вони пройдуть на березі Чорного моря під командуванням ВМС Румунії.

Про це повідомляє "Радіо Румунії".

Під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть використовуватися на морі, на суші і в повітрі.

Офіційне відкриття навчань відбулася 27 лютого в порту Констанца. Вони триватимуть до кінця наступного тижня.

Командування флоту в Констанці очолить заплановані навчальні заходи на морі, на суші і в повітрі, в яких будуть брати участь об'єднані сили і кошти з Болгарії, Франції, Греції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Румунії.

Сценарій навчань включає спільні послідовності дій по боротьбі з підводними погрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових на територію України для проведення навчань у 2021 році.

Зазначимо, в минулому році на фінансування військових навчань в Україні виділили понад 63 млн гривень.

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Новини України ученияНАТОРумыния
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