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У Чорному морі на міні підірвався корабель ВМС Румунії

Фото: у Чорному морі на міні підірвався корабель ВМС Румунії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В акваторії Чорного моря корабель Військово-морських сил Румунії наткнувся на міну, що дрейфувала. Вона вибухнула прямо біля судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на Міноборони країни пише, що екіпаж корабля був заздалегідь попереджений про міну, проте через сильний вітер і хвилі знешкодити її не зумів.

У момент вибуху на борту корабля перебували 75 військовослужбовців. Внаслідок події ніхто з них не постраждав.

"Плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - повідомили в Міноборони Румунії.

Нагадаємо, вчора в акваторії Одеської області українські військові знищили чергову дрейфуючу морську міну.

Також раніше румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

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Чорне мореРумунія