У Чорному морі на міні підірвався корабель ВМС Румунії

В акваторії Чорного моря корабель Військово-морських сил Румунії наткнувся на міну, що дрейфувала. Вона вибухнула прямо біля судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання з посиланням на Міноборони країни пише, що екіпаж корабля був заздалегідь попереджений про міну, проте через сильний вітер і хвилі знешкодити її не зумів.
У момент вибуху на борту корабля перебували 75 військовослужбовців. Внаслідок події ніхто з них не постраждав.
"Плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - повідомили в Міноборони Румунії.
Нагадаємо, вчора в акваторії Одеської області українські військові знищили чергову дрейфуючу морську міну.
Також раніше румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.
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