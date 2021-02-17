В Чорногорію доставили першу партію російської COVID-вакцини

У середу ввечері, 17 лютого, в Чорногорію доставили першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Її привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.

Крім того, з дня на день очікується партія вакцини "Супутник V", яка надійде безпосередньо з Росії.

У першій партії 2 тисячі доз російської вакцини. Найближчим часом очікується надходження ще двох тисяч доз препарату.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що Чорногорія вирішила закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Раніше міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.