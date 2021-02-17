RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Чорногорію доставили першу партію російської COVID-вакцини

Автор: РБК-Україна

У середу ввечері, 17 лютого, в Чорногорію доставили першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Її привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.

Про це повідомляє національне телебачення Чорногорії RTCG.

У першій партії 2 тисячі доз російської вакцини. Найближчим часом очікується надходження ще двох тисяч доз препарату.

Крім того, з дня на день очікується партія вакцини "Супутник V", яка надійде безпосередньо з Росії.

Також Чорногорія очікує поставки вакцин Sinopharm і Pfizer.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що Чорногорія вирішила закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Раніше міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Черногориявакцина від коронавірусу
Читайте також
США закликали світове співтовариство боротися з дезінформацією про COVID-вакцинах
У Північній Македонії почали COVID-вакцинацію. З вакциною допомогла Сербія
Прогноз погоди