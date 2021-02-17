В Чорногорію доставили першу партію російської COVID-вакцини

У середу ввечері, 17 лютого, в Чорногорію доставили першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Її привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.
У першій партії 2 тисячі доз російської вакцини. Найближчим часом очікується надходження ще двох тисяч доз препарату.
Крім того, з дня на день очікується партія вакцини "Супутник V", яка надійде безпосередньо з Росії.
Також Чорногорія очікує поставки вакцин Sinopharm і Pfizer.
Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що Чорногорія вирішила закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".
Раніше міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.
Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.