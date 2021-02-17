В Черногорию доставили первую партию российской COVID-вакцины

В среду вечером, 17 февраля, в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее привезла премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Об этом сообщает национальное телевидение Черногории RTCG .

В первой партии 2 тысячи доз российской вакцины. В ближайшее время ожидается поступление еще двух тысяч доз препарата.

Кроме того, со дня на день ожидается партия вакцины "Спутник V", которая поступит напрямую из России.

Также Черногория ожидает поставки вакцин Sinopharm и Pfizer.