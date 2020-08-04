Чорногорія раптово внесла РФ в "зелену зону". У посольстві України незадоволені

Чорногорія віднесла Росію до списку країн "зеленої зони". Рішення, як вважає влада, допоможе залучити російських туристів для якнайшвидшого одужання туристичної індустрії.

Про це повідомляє RTCG.

Відзначається, що в'їжджати в країну без будь-яких додаткових умов зможуть також громадяни Азербайджану.

"Це створює передумови для створення певного туристичного трафіку в серпні і вересні. Ми всі знаємо, що пік сезону - це період, коли приїжджає найбільше гостей з Росії", - заявила директор Національної туристичної організації (НТО) Желька Радак Кукавічіч.

Вона нагадала, що минулого року в серпні і вересні Чорногорія зареєструвала півмільйона ночівель туристів з Росії.

На таке рішення відреагував консул українського посольства в Чорногорії Михайло Шматов.

"Я обурений тим, що Росію відразу помістили до зеленої зони. Без жодних умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіабортів на тиждень, знаходиться в обмежених правах", - зазначив консул.

Він заявив, що українським громадянам досі заборонено подорожувати на автомобілі, а в'їзд в країну на літаку, за фактом, дозволений тільки в складі туристичної групи.

"А для Росії в'їзд без додаткових умов. Це при тому, що на Росії індекс захворюваності 127,2, а в Україні - 72,8. Гроші не пахнуть - це давня аксіома, але питання і до елементарної поваги. Я дуже сподіваюся, що ці дискримінаційні умови для наших громадян будуть зняті", - додав Шматов.

Нагадаємо, в середині липня Чорногорія заборонила українцям в'їзд в країну на автомобільному транспорті.

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