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У Чорногорії затверджено новий проєвропейський уряд. Прем'єр назвав 5 пріоритетів

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Чорногорія, П'ятниця 29 квітня 2022 02:49
У Чорногорії затверджено новий проєвропейський уряд. Прем'єр назвав 5 пріоритетів Фото: члени нового уряду Чорногорії, затвердженого 28 квітня (Aleksandar Ljumovic / RFE/RL)
Автор: Володимир Костирін

У Чорногорії затверджено новий уряд меншини, до складу якого увійшли помірні партії, які є як проєвропейськими, так і просербськими. Прем'єр-міністр Дрітан Абазович заявив, що ключовою метою Кабміну буде розблокувати реформи для входження до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Чорногорії та Reuters.

"Уряд Чорногорії готовий досягти очікуваних результатів і буде щиро прагнути стати наступною державою-членом ЄС!" - пише Абазович.

Новий уряд країни 28 квітня заручився підтримкою 46 депутатів у 81-місцевому парламенті. Таким чином є ймовірність, що він може постати перед труднощами при просуванні ключових законів, які повинні бути підтримані більшістю в 2/3 голосів.

За словами прем'єра, новий уряд спиратиметься на два основних стовпи: верховенство закону й економічний розвиток. Крім того, Чорногорія "перш за все потребує політичної та соціальної стабільності".

Новий уряд прийшов на зміну Кабінету колишнього прем'єр-міністра Здравко Крівокапича, якому було оголошено вотуму недовіри через 3 місяці при владі.

Чорногорія є членом НАТО, і почала переговори про вступ до ЄС в 2012 році.

Консервативні просербські та проросійські партії бойкотували голосування по новому уряду.

Громадянська партія Абазовича входила в колишню правлячу коаліцію і критикувала колишній уряд за мляве ставлення до пандемії COVID-19, погану репутацію в залученні інвестицій та уповільнення європейської інтеграції.

Абазович заявив чорногорським законодавцям, що основна увага нового уряду буде зосереджена на реформах, необхідних ЄС, щоб країна могла попросити прискорити процес вступу у світлі нової ситуації, створеної війною РФ проти України.

Прем'єр сказав, що п'ятьма пріоритетами уряду будуть: боротьба з корупцією, більш стійкі інвестиції та розвиток, захист навколишнього середовища і краща турбота про дітей і молодь.

Нагадаємо, що Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС у відповідь на російське вторгнення в Україну.

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