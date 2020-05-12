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Чорногорія скасовує комендантську годину і послаблює карантин

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 21:42
Чорногорія скасовує комендантську годину і послаблює карантин
Ілюстративне фото (flickr)

В якості послаблення заходів дозволяється відновлення роботи кафе і ресторанів

Національний координаційна рада Чорногорії по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення скасувати з 15 травня комендантську годину, а також послабити ряд карантинних заходів. Про це повідомляє Lexologie.

Повідомляється, що в якості послаблення заходів дозволяється відновлення роботи кафе і ресторанів.

"Національна координаційна рада ухвалила рішення про скасування з п'ятниці заборони на пересування з 23:00 до 05:00. Також по всій країні буде дозволено пересуватися на таксі та приватних автомобілях, а з понеділка дозволений і громадський авто - і залізничний транспорт", - йдеться в повідомленні.

З 15 травня також почнуть працювати кафе і ресторани, офіціантів зобов'язали носити маски, відвідувачам заборонили збиратися за столиками компаніями більше ніж четверо осіб, якщо вони не є при цьому членами однієї сім'ї. Господарі закладів повинні забезпечити дистанцію між столами і дезінфекцію.

В Чорногорії вже сім днів не фіксуються нові випадки зараження COVID-19. Загальна кількість жертв досягла дев'яти, а загальне число тих, що заразилися - 324.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорногорія готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.

Раніше уряд Чорногорії прийняв рішення про ослаблення карантину. Уряд скоротив тривалість комендантської години і дозволив магазинах збільшити час роботи. Також дозволили займатися спортом і фізичною активністю, але з дотриманням дистанції та інших профілактичних заходів.

Теги Новини України ЧерногориякарантинКоронавірус
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