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У Чорногорії ухвалили пом'якшення карантину

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 20:21
У Чорногорії ухвалили пом'якшення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер комендантська година діятиме з 11:00 до 17:00 всю тиждень

Уряд Чорногорії прийняли рішення скоротити комендантську годину і дозволити магазинам працювати довше, оскільки рівень зараження коронавірусом залишається низьким. Про це повідомляє Reuters.

Комендантську годину, який раніше починався о 19:00 у робочі дні та в полудень у вихідні дні, тепер діятиме з 11:00 до 17:00 всю тиждень.

У Національному координаційному органі з інфекційних захворювань заявили, що спорт і фізична активність можна, але з обов'язковим дотриманням дистанції і всіх інших профілактичних заходів.

Нагадаємо, 31 березня влада Чорногорії ввели комендантську годину. Комендантська година діє з 19:00 до 5:00 в будні дні, і з 1:00 до 5:00 з суботи по понеділок. При цьому дозволяється тільки вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на 60 хвилин.

Крім того, 23 березня в країні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Померлому було 65 років, він родом з міста Герцег-Нові. Згідно з інформацією інституту громадського здоров'я в Подгориці, чоловік мав хронічне захворювання легенів.

А 17 березня в країні підтвердили перші випадки зараження коронавірусом. До цього дня Чорногорія була єдиною дивною в Європі, де не було зафіксовано коронавіруса.

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