В Албанії посилюють карантин на свята

Уряд Албанії прийняло рішення посилити карантинні обмеження на свята. Зокрема, буде змінено час комендантської години.
Про це повідомляє видання Kohajone.
Міністр охорони здоров'я Албанії Огерта Манастирліу заявила, що у зв'язку зі святами зміниться комендантську годину. Зараз він діє з 22:00 до 6:00.
З 24 грудня і до 4 січня комендантська година діятиме з 20:30 до 6:00.
"Виключення складають ті, хто змушений пересуватися за станом здоров'я чи по роботі. Діяльність барів і ресторанів буде обмежена цим тимчасовим проміжком", - зазначила Манастирліу.
Крім того, міністр закликала жителів Албанії відмовитися від несуттєвих поїздок і несуттєвих.
"При необхідності будуть прийняті нові обмеження або переглянуті чинні. Ми розуміємо бажання кожного бути з близькими в ці свята. Ми дуже добре розуміємо, що в різдвяну і новорічну ніч хочемо бути все разом в атмосфері святкової нормальності. Але це незвичайний рік, і закінчується він теж незвично", - сказала вона.
Крім того, уряд Албанії зараз працює над тим, щоб почати процес вакцинації в країні в перші місяці 2021 року.
Нагадаємо, раніше в Албанії почалися протести після того, як місцева поліція застрелила мешканця, який порушив комендантську годину.
Додамо, що раніше Албанія запровадила ряд обмежень, пов'язаних з коронавірусом, наприклад, комендантська година. З 11 листопада всім громадянам заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 6:00.