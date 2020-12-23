В Албанії посилюють карантин на свята

Фото: чоловік у масці (flickr.com)

Уряд Албанії прийняло рішення посилити карантинні обмеження на свята. Зокрема, буде змінено час комендантської години.

Про це повідомляє видання Kohajone.

Міністр охорони здоров'я Албанії Огерта Манастирліу заявила, що у зв'язку зі святами зміниться комендантську годину. Зараз він діє з 22:00 до 6:00.

З 24 грудня і до 4 січня комендантська година діятиме з 20:30 до 6:00.

"Виключення складають ті, хто змушений пересуватися за станом здоров'я чи по роботі. Діяльність барів і ресторанів буде обмежена цим тимчасовим проміжком", - зазначила Манастирліу.

Крім того, міністр закликала жителів Албанії відмовитися від несуттєвих поїздок і несуттєвих.

"При необхідності будуть прийняті нові обмеження або переглянуті чинні. Ми розуміємо бажання кожного бути з близькими в ці свята. Ми дуже добре розуміємо, що в різдвяну і новорічну ніч хочемо бути все разом в атмосфері святкової нормальності. Але це незвичайний рік, і закінчується він теж незвично", - сказала вона.

Крім того, уряд Албанії зараз працює над тим, щоб почати процес вакцинації в країні в перші місяці 2021 року.

Нагадаємо, раніше в Албанії почалися протести після того, як місцева поліція застрелила мешканця, який порушив комендантську годину.

Додамо, що раніше Албанія запровадила ряд обмежень, пов'язаних з коронавірусом, наприклад, комендантська година. З 11 листопада всім громадянам заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 6:00.