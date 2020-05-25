Чорногорія відкриє кордони, але не для всіх

Уряд Чорногорії в кінці травня почне відкриття кордонів для іноземних громадян. Влада країни чекає туристів з країн з низьким рівнем зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Skift.

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив про відсутність нових випадків коронавірусу в країні протягом 20 днів. Примітно, що перед початком прес-конференції чиновник зняв з себе захисну маску.

У зв'язку з цим влада країни прийняла рішення про відкриття кордонів і початок туристичного сезону. Обмеження на в'їзд почнуть знімати з 30 березня.

Втім, потрапити в Чорногорію на даному етапі зможуть жителі лише кількох країн, в яких фіксується не більше 25 випадків зараження на 100 тис. чоловік.

"На даний момент - це Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Албанія, Греція. Це простимулює наш туризм", - заявив Маркович.

Голова чорногорського уряду в черговий раз підкреслив, що їм вдалося перемогти коронавірус всього за 69 днів з моменту виявлення першого хворого. З початку епідемії коронавірус підтвердили у 324 жителів Чорногорії. 315 з них одужали. Ще 9 - померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Нагадаємо, Чорногорія стала першою країною в Європі, яка позбулася коронавірусу.

На початку травня влада Чорногорії планувала розпочати туристичний сезон з 1 липня.

Також РБК-Україна повідомляло, що туристичний сезон вже стартував в Хорватії.