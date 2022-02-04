У Чорногорії висловили недовіру Уряду: президент призначить нового прем'єра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання чорногорського парламенту.

Вотум недовіри уряду Кривокапича підтримали 43 депутати. Проти проголосували 11 парламентаріїв. Були відсутні на засіданні 27 народних обранців.

"Парламент проголосував за недовіру Кабінету уряду Чорногорії", - сказав спікер парламенту Алекса Бечич за підсумками голосування.

Голосування за вотум недовіри кабінету міністрів відбулося з ініціативи віце-прем'єра Дритана Абазовича, представника партії URA, яка орієнтована на вступ до Євросоюзу. Уряд Кривокапіча неодноразово критикувався за орієнтацію на Сербію та Росію, а також за гальмування процесу інтеграції в ЄС.

Після втрати урядом довіри парламенту президент Чорногорії Міло Джуканович повинен буде призначити нового прем'єр-міністра.

Голосуванню за недовіру уряду передувала пропозиція Здравка Кривокапіча та його прихильників щодо припинення повноважень парламенту та проведення дострокових виборів до законодавчого органу. Однак ця ініціатива не набрала достатньої кількості голосів для включення до порядку денного засідання.

На засіданні парламенту 3 лютого більшість депутатів відмовилися обговорити пропозицію Кривокапіча звільнити віце-прем'єра Дритана Абазовича.