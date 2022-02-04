В Черногории выразили недоверие правительству: президент назначит нового премьера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания черногорского парламента.

Вотум недоверия правительству Кривокапича поддержали 43 депутата. Против проголосовали 11 парламентариев. Отсутствовали на заседании 27 народных избранников.

"Парламент проголосовал за недоверие кабинету правительства Черногории", - сказал спикер парламента Алекса Бечич по итогам голосования.

Голосование за вотум недоверия кабинету министров состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича, представителя партии URA, ориентированной на вступление в Евросоюз. Правительство Кривокапича неоднократно подвергалось критике за ориентацию на Сербию и Россию, а также за торможение процесса интеграции в ЕС.

После потери правительством доверия парламента президент Черногории Мило Джуканович должен будет назначить нового премьер-министра.

Голосованию за недоверие правительству предшествовало предложение Здравко Кривокапича и его сторонников о прекращении полномочий парламента и проведение досрочных выборов в законодательный орган. Однако эта инициатива не набрала достаточного количества голосов для включения в повестку заседания.

На заседании парламента 3 февраля большинство депутатов отказалось обсудить предложение Кривокапича уволить вице-премьера Дритана Абазовича.