У Чорногорії роз'яснили умови в'їзду для українців

У посольстві України в Чорногорії радить утриматися від автомобільних поїздок в країну
Українці, які планують відвідати Чорногорію, можуть в'їжджати на територію країни при наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19. Таке правило було введено з 22 червня.
Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов у Facebook.
Уряд ввів вимоги для тестів на коронавірус:
"Конкретний перелік українських лабораторій відсутня, тому запитуйте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні", - уточнив посол.
Щодо мінімального віку, з якого треба робити такий тест - інформація на цей час відсутня, в посольстві очікують відповідні роз'яснення Інституту громадського здоров'я Чорногорії.
Представництво наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.
При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.
"Сербія - відкрита для в'їзду та транзиту, проте вона знаходиться у "червоному списку" Чорногорії, тому українцеві може бути відмовлено у в'їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)", - зазначив посол.
Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн "червоної зони".
Крім того, Іспанія з 21 червня відкрила кордони для іноземних туристів, проте України у списку немає.
Автор: РБК-Україна