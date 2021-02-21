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У Чорногорії почалася вакцинація російським "Супутником V"

Автор: Даша Харченко

В Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний мешканець будинку для літніх людей в Рисане.

Про це повідомила газета Vijesti.

Вакцинований закликав громадян не боятися вакцинації і зробити щеплення від коронавірусу.

"Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус", - сказав він.

Щеплення російською вакциною також зробили два співробітники медичного центру. Один з них розповів, що за день дозу препарату зможуть отримати 79 осіб.

17 лютого в Чорногорію доставили першу партію російської вакцини від коронавіруса "Супутник V". Її привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

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