У Чорногорії почалася вакцинація російським "Супутником V"

В Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний мешканець будинку для літніх людей в Рисане.
Про це повідомила газета Vijesti.
Вакцинований закликав громадян не боятися вакцинації і зробити щеплення від коронавірусу.
"Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус", - сказав він.
Щеплення російською вакциною також зробили два співробітники медичного центру. Один з них розповів, що за день дозу препарату зможуть отримати 79 осіб.
17 лютого в Чорногорію доставили першу партію російської вакцини від коронавіруса "Супутник V". Її привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.