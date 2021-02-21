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В Черногории началась вакцинация российским "Спутником V"

Автор: Даша Харченко

В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Об этом сообщила газета Vijesti.

Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.

Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.

17 февраля в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее привезла премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

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Новости Украины ВакцинаЧерногориявакцина от коронавируса
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