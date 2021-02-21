В Черногории началась вакцинация российским "Спутником V"

В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.
Об этом сообщила газета Vijesti.
Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.
"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.
Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.
17 февраля в Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее привезла премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.