Черногоренко уходит из Минобороны: отвечала за "Резерв+" и не только

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свою должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногоренко.
"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", - подчеркнула она.
По словам Черногоренко, у нее была крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.
"Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - добавила она.
Заметим, что на посту заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко занималась в частности запуском таких приложений, как "Резерв+" и "Армия+".
Напомним, что "Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.
Между тем "Армия+" была разработана для военных.
В частности недавно, в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов - на статус УБД, изменение банковских реквизитов, получателя средств, справку о составе семьи и отпуск по уходу за ребенком.
Кроме того, военные, которые оставили часть без разрешения, до 30 августа 2025 года через приложение "Армия+" могут вернуться на службу без суда.
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