Черногоренко уходит из Минобороны: отвечала за "Резерв+" и не только

Заметим, что на посту заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко занималась в частности запуском таких приложений, как "Резерв+" и "Армия+".

Напомним, что "Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.

Между тем "Армия+" была разработана для военных.

В частности недавно, в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов - на статус УБД, изменение банковских реквизитов, получателя средств, справку о составе семьи и отпуск по уходу за ребенком.

Кроме того, военные, которые оставили часть без разрешения, до 30 августа 2025 года через приложение "Армия+" могут вернуться на службу без суда.

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