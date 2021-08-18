До Чорного моря увійшов ракетний есмінець
Фото: до Чорного моря увійшов ракетний есмінець (losbarcosdeeugenio)
До Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС Італії. Він зайшов у море 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт турецького шипспоттера Йорука Ісіка.
Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
"(Ракетний есмінець ВМС Італії, - ред.) Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4:00", - повідомив шипспоттер.