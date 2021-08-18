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До Чорного моря увійшов ракетний есмінець

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Чорне море, Середа 18 серпня 2021 11:41
До Чорного моря увійшов ракетний есмінець Фото: до Чорного моря увійшов ракетний есмінець (losbarcosdeeugenio)
Автор: Анастасія Рокитна

До Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС Італії. Він зайшов у море 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт турецького шипспоттера Йорука Ісіка.

Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

"(Ракетний есмінець ВМС Італії, - ред.) Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4:00", - повідомив шипспоттер.

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Чорне море
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