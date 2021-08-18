В Черное море вошел ракетный эсминец
Фото: в Черное море вошел ракетный эсминец (losbarcosdeeugenio)
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии. Он зашел в море 18 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter- аккаунт турецкого шипспоттера Йорука Исика.
Информацию подтверждает также мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований.
"(Ракетный эсминец ВМС Италии, - ред.) Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00", - сообщил шипспоттер.