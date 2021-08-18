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В Черное море вошел ракетный эсминец

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Черное море, Среда 18 августа 2021 11:41
В Черное море вошел ракетный эсминец Фото: в Черное море вошел ракетный эсминец (losbarcosdeeugenio)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии. Он зашел в море 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter- аккаунт турецкого шипспоттера Йорука Исика.

Информацию подтверждает также мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований.

"(Ракетный эсминец ВМС Италии, - ред.) Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00", - сообщил шипспоттер.

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Черное море
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