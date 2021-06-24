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Чорне море перетворюється на арену військового протистояння, - МЗС РФ

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували "обстріл" російським флотом есмінця Великобританії. За словами Кремля, Чорне море перетворюється на арену військового протистояння.

Про це пишуть "РИА Новости".

На думку російських дипломатів, інцидент з британським есмінцем може призвести до ескалації в Чорному морі.

"Чорноморський регіон перетворюється на арену військового протистояння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.

Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

Російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон" і в його напрямку відкрили попереджувальний вогонь.

У той же час, у Міноборони Британії заявили, що їхньому флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму.

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Чорне мореВеликобритания