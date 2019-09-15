У Чорне море прямує експедиційний військовий корабель США

У Чорне море прямує експедиційне судно USNS Yuma, Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ресурсу Bosphorus Observer в Twitter.

За даними ресурсу, високошвидкісне транспортне судно USNS Yuma наразі проходить через Босфорську протоку. Судна даного типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки

Зазначається, що даний захід судна в Чорне море стане вже третім за рік. Наразі не відомо, яка мета у американського судна в Чорному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорне море через Босфорську протоку увійшов есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Porter. Корабель заходить у Чорне море вже вшосте за цей рік.

Як писало РБК-Україна, у Балтійському морі почалися військово-морські навчання НАТО, участь в яких беруть 18 країн Європейського союзу. У навчаннях беруть участь близько 3 тис. військовослужбовців і понад 40 суден. Навчання триватимуть до 19 вересня.

Крім того, на початку липня французький корабель радіоелектронної розвідки А759 Dupuy de Lome увійшов до Чорного моря на час міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" для спостереження за російськими кораблями.