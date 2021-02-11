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Мороз та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 08:00
Мороз та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 лютого, на заході, півночі та в центрі України буде йти мокрий сніг, а східні області вкриють дощі. Вдень температура повітря у деяких південних регіонах підніметься до +15, однак на північному заході країни очікується мороз.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у західних та північних регіонах, а також у Київській, Черкаській, Полтавський областях спостерігатиметься мокрий сніг. Дощитиме сьогодні у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території - мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від -6 до +2, а вночі вона буде в межах -9 0.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -5 до +7, а вночі від -12 до -2 градусів.

У східних та південних регіонах температура повітря очікується від +3 до +15. Вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +4 градуси.

Мороз та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде йти дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від -6 до +1, а вночі від -12 до -7.

Мороз та дощ зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. В областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна писало, що в Києві введено оперативне положення для транспорту через снігопади.

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