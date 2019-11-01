Чорнобильську зону відвідали понад 100 тыс. людей цьогоріч

Від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження відвідали 107 000 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Зазначається, що факторами, які вплинули на збільшення потоку туристів - спрощення процедури оформлення перепустки, а саме запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу серіалу "Чорнобиль".

"Найбільше відвідувачів з інших країн - майже 80%. Країни-рекордсмени: Велика Британія - 15738, Польща - 9378, Німеччина - 7826, США - 5580, Чехія - 4063 туриста. Із України загалом зону відвідали 22468 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також за останні місяці відкрили нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановили інформаційні стенди на двох мовах, збільшили кількість гідів.

"Прозорі правила перетину кордону Чорнобильської зони відчуження, система "Електронний білет", злагодженість у роботі служби забезпечення відвідування та супроводу - дали можливість приймати великі потоки відвідувачів без особливих складнощів. Те, що відвідуваність зростає - наше спільне досягнення", - говорить помічник директора "Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

Нагадаємо, у Чорнобилі затверджено 21 маршрут для відвідувачів, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.