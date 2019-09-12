У Чорнобильській зоні втричі зросла площа пожежі

Площа лісової пожежі в 30 кілометрах від Чорнобиля збільшилася майже в три рази - з 4 гектарів до 11. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомляється, що пожежа сталася у селі Нові Соколи Іванківського району Київської області на території Дымарского лісництва.

"Станом на 7 год. 12 вересня площа пройдена вогнем становить близько 11 га. Відкритого вогню немає, спостерігаються окремі осередки тління", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 101 чоловік та 26 одиниць техніки, авіація ДСНС здійснила 26 скидів води (114 тонн).

Нагадаємо, 11 вересня в селі Нові Соколи сталася лісова пожежа. Як повідомляється, сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Зазначається, що станом на 17:30 в результаті сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню. Жертв і постраждалих в результаті пожежі на даний момент немає.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Україні впродовж 12-16 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека досягне 5-го класу.

Також, 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки в період з 12 по 16 вересня очікується у Києві та Київській області.