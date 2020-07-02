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У Чорнобильській зоні спростили роботу туроператорам

Новини » Туризм     02.07.2020 - 12:49
У Чорнобильській зоні спростили роботу туроператорам
Фото: Чорнобильська зона (facebook.com/dazv.gov.ua)

Скасувано необхідність отримання спеціальних дозволів для турагентств

Державне агентство України з управління зоною відчуження скасувало необхідність отримання спеціальних дозволів для туристичних агентств, які організовують поїздки в район аварійної Чорнобильській АЕС. В зоні спрощено роботу з туроператорами.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму.

Як повідомляють, тепер для організації екскурсій у Чорнобильській зоні досить укласти кілька договорів. Зокрема, з державним Центром організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

Відзначимо, в 1990-ті роки, після ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зниження рівня радіації в районі станції і на прилеглих територіях, Чорнобильська зона відчуження стала популярним об'єктом відвідування.

В 2019 році вийшов міні-серіал "Чорнобиль", що черговий раз сприяло популяризації туризму в цій зоні.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження відкрили для відвідувачів ще два туристичних маршрути в умовах карантину і пом'якшили обмежувальні вимоги щодо кількості учасників екскурсій.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України туризмЧорнобиль
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