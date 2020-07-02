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В Чернобыльской зоне упростили работу туроператорам

Новости » Туризм     02.07.2020 - 12:49
В Чернобыльской зоне упростили работу туроператорам
Фото: Чернобыльская зона (facebook.com/dazv.gov.ua)

Отменена необходимость получения специальных разрешений для турагентств

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость получения специальных разрешений для туристических агентств, которые огранизовуют поездки в район аварийной Чернобыльской АЭС. В зоне упрощенно работу с туроператорами.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма.

Как сообщают, теперь для организации экскурсий в Чернобыльской зоне достаточно заключить несколько договоров. В частности, с государственным Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

Отметим, в 1990-е годы, после ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и снижения уровня радиации в районе станции и на прилегающих территориях, Чернобыльская зона отчуждения стала популярным объектом посещения.

В 2019 году вышел мини-сериал "Чернобыль", что в очередной раз поспособствовало популяризации туризма в этой зоне.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения открыли для посетителей еще два туристических маршрута в условиях карантина и смягчили ограничительные требования относительно количества участников экскурсий.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Чернобыльтуризм
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