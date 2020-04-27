У Чорнобильській зоні тривають пожежі в чотирьох лісництвах

Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Facebook.

Як зазначили в МВС, основні зусилля спрямовані на локалізацію двох вогнищ в селі Крива Гора і селах Рудьки і Буряківка.

"станом на 7 год. 27 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 вогнищ (с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках пройдених вогнем", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у Чорнобильській зоні були ліквідовані всі осередки лісової пожежі.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті пожеж у Чорнобильській зоні було знищено понад 11 тисяч гектарів лісу.