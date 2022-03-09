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Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, - Укренерго

Автор: Олександр Білоус

В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укренерго.

"Укренерго моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС була захоплена окупантами в перший день вторгнення в Україну - 24 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильської АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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