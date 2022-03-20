Чорнобаївка увійде в історію воєн, - Зеленський про бездарність російських військових

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українці довели, що можуть воювати професійніше, ніж армія РФ, яка воює десятки років у різних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням за заяву Зеленського під час брифінгу.

"Ми відповідаємо, мудрістю, хоробрістю на величезну кількість їх техніки і відправлених в Україну солдатів. Саме тому українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові та їхні командири показали себе повністю такими, якими вони є - бездарними, які можуть просто гнати своїх людей на забій", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що 6 разів військові ЗСУ знищували окупантів під Чернобаевкою, але ворог все одно приходить туди.

Зазначимо, що російські окупанти використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт. Крім того, вони там збирають свої літаки.