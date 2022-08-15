Не "чорно-біла" проблема. Що думають в Європі про візові санкції для росіян

Сьогодні лідери європейських країн обговорили можливу заборону на візи Шенгену або ЄС для громадян Росії.

Позиція Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає важливим введення санкції проти тих, хто відповідальний за війну, багатьох олігархів, а також тих, хто отримує фінансову та економічну вигоду від режиму президента РФ Володимира Путіна. При цьому він закликав лідерів "також розуміти, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом", і потрібно дати їм цю можливість.

Позиція Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не погодилася. Вона зазначила, що, хоча це "не чорно-біла проблема", вона розуміє "розчарування, яке зараз відчувають люди в Європі через те, що росіяни подорожують, ніби нічого не сталося".

"Я вважаю, що це неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в’їжджати в Шенгенську зону, бути туристами, дивитися визначні пам’ятки, поки Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно", - сказала вона, додавши, що лідерам потрібно буде обговорити це питання в Європейській раді та в Шенгенській зоні.

Позиція Норвегії

Норвегія є членом Шенгенської зони, але не входить до ЄС.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що росіяни мають обмежену можливість подорожувати через суворі авіаобмеження, введені Європою. Він також додав, що подорожі дозволили росіянам отримати інший погляд на війну в Україні.

"Вони отримують чорно-білу картинку в Росії через пропаганду. Тож росіяни, які перебувають в інших частинах світу, бачать цей конфлікт з іншого боку, отримують іншу інформацію - це також перспектива, яку потрібно брати до уваги" - сказав він.