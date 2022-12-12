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В Черновцах произошел взрыв в жилом доме: погиб ребенок, еще трое травмированы (фото)

Автор: Наталия Гурковская

В Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

"Утром 12 декабря на спецлинию 101 поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме по ул. Слободской в городе Черновцы", - говорится в сообщении.

Уже на месте стало известно, что в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв.

"В результате взрыва были травмированы 4 человека - 2 взрослых и 2 детей. Прибывшие на вызов спасатели вытащили из-под завалов парня, 2007 года рождения, и передали медикам. Во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой", - добавили в ГСЧС.

Троих травмированных направили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети.

Кроме того, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

Также в столичном киоске пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, из-за чего пострадали пять человек.

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ЧерновцыВзрыв