В Черновцах подожгли одну из самых известных в мире синагог (фото)
В Черновцах мужчина поджег религиозные книги в 180-летней синагоге. Полиция оперативно задержала подозреваемого, который ранее уже пытался поджечь храм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном канале Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.
В пригороде Черновцов - Садгоре - неизвестный мужчина проник в историческую садгорскую синагогу и поджег часть книг. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали нарушителя.
Фото: синагога садгорских хасидов после пожара (t.me/UJCUkraine)
По данным полиции, около месяца назад этот же человек уже пытался поджечь местную церковь. Предварительно, он имеет признаки психической нестабильности. Убытки и квалификацию инцидента сейчас устанавливают следователи.
Садгорская синагога: что о ней известно
Садгорская синагога является одной из центральных святынь династии Садигура, основанной раввином Исраэлем из Ружина. Здесь семейная резиденция нескольких поколений высших религиозных авторитетов династии Фридманов в Садгоре
Она построена примерно 180 лет назад. В 2017 году сооружение реставрировали в мавританском стиле, восстановив исторический вид и архитектурные элементы.
