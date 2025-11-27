ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Черновцах подожгли одну из самых известных в мире синагог (фото)

Украина, Четверг 27 ноября 2025 22:37
UA EN RU
В Черновцах подожгли одну из самых известных в мире синагог (фото) Фото: историческая синагога садгорских хасидов (t.me/UJCUkraine)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах мужчина поджег религиозные книги в 180-летней синагоге. Полиция оперативно задержала подозреваемого, который ранее уже пытался поджечь храм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном канале Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

В пригороде Черновцов - Садгоре - неизвестный мужчина проник в историческую садгорскую синагогу и поджег часть книг. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали нарушителя.

В Черновцах подожгли одну из самых известных в мире синагог (фото)Фото: синагога садгорских хасидов после пожара (t.me/UJCUkraine)

По данным полиции, около месяца назад этот же человек уже пытался поджечь местную церковь. Предварительно, он имеет признаки психической нестабильности. Убытки и квалификацию инцидента сейчас устанавливают следователи.

В Черновцах подожгли одну из самых известных в мире синагог (фото)Фото: синагога садгорских хасидов после пожара (t.me/UJCUkraine)

Садгорская синагога: что о ней известно

Садгорская синагога является одной из центральных святынь династии Садигура, основанной раввином Исраэлем из Ружина. Здесь семейная резиденция нескольких поколений высших религиозных авторитетов династии Фридманов в Садгоре

Она построена примерно 180 лет назад. В 2017 году сооружение реставрировали в мавританском стиле, восстановив исторический вид и архитектурные элементы.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области в результате пожара погибли трое детей.

Также РБК-Украина писало, что произошел пожар в частном доме в Волынской области. Тогда погибли двое детей.

Также недавно правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые причастны к нападению на представителя еврейской общины в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Пожар События
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает