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В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, - СМИ

Черновцы, Четверг 28 декабря 2023 15:14
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В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, - СМИ Фото: в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина выпрыгнул из окна здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Это произошло в Черновцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание АСС.

Как отмечают СМИ, инцидент произошел сегодня, 28 декабря, в помещение черновицкого городского ТЦК и СП.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в комментарии изданию подтвердил, что мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах.

По предварительным данным, мужчине 43 года. Врачи сообщили, что он в сознании и находится в отделении нейрохирургии.

Скандалы из ТЦК

Напомним, 12 декабря в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области.

Львовский областной ТЦК и СП провел проверку. Оказалось, что мужчина в военной форме на опубликованном в сети видео - это гражданский. У мужчины была неприязнь к священнику. ТЦК уверяет, что действия военных были правомерны, а повестка священнику была выписана заранее.

Также во Львове разразился скандал из-за того, что якобы полиция жестко задержала мужчину в рамках мобилизации. Впрочем, оказалось, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицию.

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Черновцы ТЦК
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