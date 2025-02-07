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В Черновцах мужчина умер во время прохождения ВВК. Лубинец отреагировал

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (facebook com dmytro lubinets)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновцах мужчина умер во время прохождения ВВК 7 февраля. На данный момент представитель омбудсмена выясняет все детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Так, по его словам, информацию о смерти мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах обнаружили во время мониторинга социальных сетей, а при просмотре официальных страниц Черновицкого областного ТЦК и СП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области удалось установить, что инцидент произошел утром 7 февраля.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела, моя представительница в Черновицкой области направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области", - отметил омбудсмен.

В то же время, как отметил Лубинец, предварительно известно, что первоначально правоохранительные органы обнаружили местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

"Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание", - отметил он.

Согласно информации гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти.

"Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. Следственные органы начали досудебное расследование, квалифицируя произошедшее как естественную смерть", - добавил Лубинец.

 

Как сообщалось, ранее местная жительница обратилась к представителю омбудсмена с информацией, что ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК на Закарпатье. Правоохранители начали расследование.

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