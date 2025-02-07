В Черновцах мужчина умер во время прохождения ВВК. Лубинец отреагировал

Так, по его словам, информацию о смерти мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах обнаружили во время мониторинга социальных сетей, а при просмотре официальных страниц Черновицкого областного ТЦК и СП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области удалось установить, что инцидент произошел утром 7 февраля.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела, моя представительница в Черновицкой области направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области", - отметил омбудсмен.

В то же время, как отметил Лубинец, предварительно известно, что первоначально правоохранительные органы обнаружили местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

"Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание", - отметил он.

Согласно информации гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти.

"Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. Следственные органы начали досудебное расследование, квалифицируя произошедшее как естественную смерть", - добавил Лубинец.