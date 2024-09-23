Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов людей, нарушающих правила мессенджера

Приложение Telegram обновит условия использования и раскрывает данные людей, которые нарушат их. Для этого будет привлечен искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Павла Дурова.

Как заявил Дуров, в приложении Telegram более мощный, чем в других программах обмена сообщениями, ведь он позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов. Однако некоторые пользователи злоупотребляют этой функцией.

Именно поэтому последние недели специальная команда с помощью искусственного интеллекта сделала поиск Telegram более безопасным.

"Весь проблемный контент, который мы обнаружили в "Поиске", больше не доступен. Если вам все же удалось найти что-нибудь опасное или незаконное в "Поиске" Telegram, пожалуйста, сообщите нам об этом через специальный бот", - написал Дуров.

Также Дуров заявил, что для того чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления функцией "Поиск" Telegram были обновлены "Условия использования" и "Политика конфиденциальности".

"Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы", - написал он.

По его мнению, такие меры должны отпугнуть преступники, ведь поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не продвижения нелегальных товаров.