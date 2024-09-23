ua en ru
Пн, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов людей, нарушающих правила мессенджера

Понедельник 23 сентября 2024 16:53
UA EN RU
Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов людей, нарушающих правила мессенджера Иллюстративное фото: Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Приложение Telegram обновит условия использования и раскрывает данные людей, которые нарушат их. Для этого будет привлечен искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Павла Дурова.

Как заявил Дуров, в приложении Telegram более мощный, чем в других программах обмена сообщениями, ведь он позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов. Однако некоторые пользователи злоупотребляют этой функцией.

Именно поэтому последние недели специальная команда с помощью искусственного интеллекта сделала поиск Telegram более безопасным.

"Весь проблемный контент, который мы обнаружили в "Поиске", больше не доступен. Если вам все же удалось найти что-нибудь опасное или незаконное в "Поиске" Telegram, пожалуйста, сообщите нам об этом через специальный бот", - написал Дуров.

Также Дуров заявил, что для того чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления функцией "Поиск" Telegram были обновлены "Условия использования" и "Политика конфиденциальности".

"Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы", - написал он.

По его мнению, такие меры должны отпугнуть преступники, ведь поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не продвижения нелегальных товаров.

Задержание Павла Дурова во Франции

Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа. Он был обвинен в содействии терроризму, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже ворованного и сексуальных преступлениях против детей, а также в том, что он не модерировал сервис и не работал со следствием.

Впоследствии Telegram отвергли эти обвинения и подчеркнули, что компания работает в правовом поле ЕС.

Спустя пять дней, 29 августа, Дуров был освобожден под залог в размере 5 миллионов евро. Однако ему запрещено выезжать из Франции до завершения расследования.

О том, что известно об аресте Дурова во Франции и что будет с Telegram, – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram
NEWS
Следующие несколько месяцев будут решающими в войне, - Зеленский
Следующие несколько месяцев будут решающими в войне, - Зеленский
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти