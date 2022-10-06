RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черновицкой области задержали 20 мужчин, бежавших от мобилизации (видео)

Фото: В Черновицкой области задержали 20 убегающих от мобилизации мужчин (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям в Черновицкой области удалось задержать 20 граждан Украины, которые вне пунктов пропуска пытались попасть в Румынию и Молдову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Водитель и микроавтобус Мерседес, которым передвигались правонарушители, задержаны вблизи государственной границы", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, водитель организовал незаконное пересечение украинско-румынской границы вне пунктов пропуска для 5 военнообязанных жителей Сумской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Все лица были задержаны и доставлены в пограничные подразделения и привлечены к ответственности согласно административному кодексу. В отношении двух граждан было подано обращение в Национальную полицию Украины, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения, а именно "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, что во Львовской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда ухилянцев за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область