В Черновицкой области задержали 20 мужчин, бежавших от мобилизации (видео)

Правоохранителям в Черновицкой области удалось задержать 20 граждан Украины, которые вне пунктов пропуска пытались попасть в Румынию и Молдову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

Все лица были задержаны и доставлены в пограничные подразделения и привлечены к ответственности согласно административному кодексу. В отношении двух граждан было подано обращение в Национальную полицию Украины, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения, а именно "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

По информации пограничников, водитель организовал незаконное пересечение украинско-румынской границы вне пунктов пропуска для 5 военнообязанных жителей Сумской, Тернопольской и Черновицкой областей.

"Водитель и микроавтобус Мерседес, которым передвигались правонарушители, задержаны вблизи государственной границы", - говорится в сообщении.

Напомним, что во Львовской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схемы выезда ухилянцев за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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